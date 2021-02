[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주신세계 본관 8층 테팔/브라운 매장에서는 피부 손상을 최소화 하고 절삭력을 높힌 면도기 제품들을 선보이고 있다. 대표모델인 9350은 (37만7000원 → 31만9000원), 9390CC는 (49만1000원 → 39만9000원)으로 금액 할인 판매 한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr