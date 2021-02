[아시아경제 송승섭 기자] 한국자산관리공사(캠코)가 8일 부산광역시청에서 지역 홀몸 노인들을 위한 3000만원을 기부했다고 밝혔다.

해당 기부금은 보온장갑 3000켤레와 즉석 떡국구입 등에 사용되며 부산지역 45개 독거노인종합지원센터를 통해 전달된다.

이날 전달식에는 신흥식 캠코 경영본부장, 안병선 부산시 복지건강국장, 박선희 부산독거노인종합지원센터장 등이 참석했다.

