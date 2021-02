[아시아경제 임혜선 기자] 국내 최대 치킨 프랜차이즈 제너시스 비비큐가 간편한 e쿠폰 주문 접수를 위해 ‘보이는 ARS’ 서비스를 도입한다고 8일 밝혔다.

기존에 BBQ 애플리케이션(앱) 주문을 제외한 방법으로 e쿠폰(기프티콘)을 사용하기 위해서는 고객이 직접 매장을 방문하거나, 콜센터 또는 매장과 통화를 통해 e쿠폰번호를 확인해야만 주문이 가능했다. 이번에 도입된 ’보이는 ARS’는 매장에 전화하면 URL이 문자로 발송돼 고객이 스마트폰 화면에서 직접 e쿠폰번호를 입력해 주문을 할 수 있는 시스템이다. 이를 통해 기존에 유선으로 e쿠폰을 사용하는 과정에서 발생할 수 있는 오류와 번거로움을 줄일 수 있게 됐다.

