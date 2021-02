한화투자증권, 美 친환경·바이오·SPAC 투자 랩 상품 출시

[아시아경제 이민우 기자] 한화투자증권이 미국의 친환경, 바이오 및 기업인수목적회사(SPAC)에 투자하는 랩 상품을 출시한다.

한화투자증권은 이 같은 '한화 미국 성장 SPAC 랩', '한화 글로벌 그린 에너자이저 랩', '한화 미국 바이오 IPO 랩' 3종을 출시했다고 8일 밝혔다.

'한화 미국 성장 SPAC랩'은 미국의 혁신 성장 기업들이 주식시장에 진입하는 수단 중 하나인 SPAC에 투자한다. 미국에 유망 SPAC을 선별해 운용하며 아직 상장하지 않은 혁신 성장 기업에 미리 투자 할 수 있고, 합병 무산 시 예치금이 반환되는 것이 장점이다. 최소 가입금액은 1000만원이다.

'한화 글로벌 그린 에너자이저 랩'은 탄소 배출을 저감하는 혁신 기업에 투자한다. 미국에서 성장성과 정책적 수혜 등이 기대되는 신재생 에너지 기업뿐만 아니라 친환경차, 배터리 등 관련 기업들도 투자 대상이다. 종목 및 상장지수펀드(ETF)를 선별해 전략적으로 포트폴리오를 운용한다. 최소 가입 금액은 3000만원이다.

'한화 미국 바이오 IPO'랩은 미국에 상장한 바이오 및 헬스 케어 기업에 투자한다. 신약의 매력도와 경영진의 건전성 등을 평가해 종목을 선정하고 운용한다. 최소 가입금액은 3000만원이다.

자세한 내용은 한화투자증권 영업점을 통해 문의하면 안내 받을 수 있다.

김선철 한화투자증권 상품전략실 김선철 상무는 "기업의 이익성장, 경기 부양책, 혁신 기술 개발 등의 요인이 많은 미국 주식 시장에 투자하기 위해 이번 상품을 출시했다"며 "향후 성장 가능성이 높은 분야와 시장을 움직이는 메가트렌드에 주목해 투자를 결정할 필요가 있다"고 했다.

