[아시아경제 황준호 기자] CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 182,500 전일대비 1,500 등락률 -0.82% 거래량 50,829 전일가 184,000 2021.02.08 10:57 장중(20분지연) 관련기사 CJ대한통운, 지난해 매출 10조7800억원…전년 比 3.5%↑CJ대한통운, 베트남 물류센터에 초대형 태양광 설치CJ대한통운, 업계최초 화물선 도착일정 예측 AI 시스템 도입 close 은 지난해 4분기 연결재무제표 기준 영업이익 907억5200만원을 기록해 전년 대비 10.4% 줄었다고 8일 공시했다. 매출액은 2조8412억6700만원을 기록해 지난해 같은 기간 대비 0.5% 늘었다. 당기순이익은 475억3400만원으로 전년 보다 45% 증가했다.

