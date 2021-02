메디프론 "유상증자 대금 납입완료, 신약개발 투자 확대"

[아시아경제 유현석 기자] 신약개발 바이오기업 메디프론 메디프론 065650 | 코스닥 증권정보 현재가 3,835 전일대비 35 등락률 -0.90% 거래량 139,485 전일가 3,870 2021.02.08 10:57 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]메디프론, 바이오젠 美 FDA 알츠하이머 치료제 승인 기대감에 ‘강세’메디프론 "에스제이코레, 전격 합병…내년 영업익 흑자달성 ‘기대’"메디프론, HMR 기업 '에스제이코레' 인수…"내년 실적 턴어라운드 가능성 청신호" close 은 제 3자 배정 유상증자 대금 150억원의 납입이 완료됐다고 8일 밝혔다.

메디프론은 이번 유상증자를 통해 향후 신약개발 역량을 확충할 기반을 확보하게 됐다. 회사는 해당 자금을 비마약성 진통제, 알츠하이머 치매치료제 개발과 신규 파이프라인 확장에 투자할 계획이다.

먼저 올해 비마약성진통제의 임상 1상을 진행할 예정이다. 비마약성진통제는 일반적인 소염진통제로는 진통 효과를 나타내지 못하는 당뇨병성 신경통증, 대상포진 후 신경통증, 수술 후 통증, 암성통증 등 다양한 신경병증성 통증을 억제하는 효과를 나타내고 있다.

알츠하이머 치매치료제 투자도 확대된다. 지난해 특허 출원한 MDR-0214는 타우의 인산화(phosphorylation)를 저해함으로써 변성과 응집을 막는 효과를 보인다. 또 항체의약품보다 높은 뇌혈관장벽(Blood-Brain-Barrier) 투과성으로 우수한 치료효과를 기대할 수 있다. 염증조절 복합체(inflammasome) 조절을 통한 알츠하이머병 치매치료 목적의 NLRP3 저해 치매치료제는 현재 가장 주목받고 있는 분야 중 하나다.

염증조절 복합체는 당뇨, 비알콜성지방간염 등 다양한 질환에서 관찰되는데, 메디프론은 향후 다양한 적응증으로 확대할 수 있는 플랫폼 기술로서 개발 중이다.

한편 메디프론은 지난 해 10월 영국 옥스퍼드대 종약학과 교수 출신의 임재홍 중앙연구소장을 영입했다. 임재홍 중앙연구소장은 “새롭게 최대주주가 된 티사이언티픽과 협력 및 투자관계를 맺고 있는 바이오기업들과 협업체계를 구축함으로써, 새로운 파이프라인의 확보를 위한 시너지를 높일 수 있다"며 "신규 파이프라인 확장을 위해, 메디프론이 보유한 이온채널 조절제를 이용하여 난치성 만성질환 치료물질 개발에 투자할 계획”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr