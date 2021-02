신일, 에코가전 판매 금액 세계자연기금에 기부

계절가전 제품 판매 금액 1000만원 WWF에 기탁

[아시아경제 김희윤 기자] 신일전자는 자사 에코가전 제품 판매 금액 일부를 WWF(세계자연기금)에 기부했다고 8일 밝혔다.

신일은 환경보호에 대한 실천을 강조하기 위한 활동으로 초절전 기능과 높은 에너지효율을 보유한 자사 계절가전 제품의 판매 금액 중 일부를 적립해 기부금을 조성했다. WWF에 전달된 기부금 1000만원은 기후 변화로 위기에 처한 동물 보호에 사용될 예정이다.

신일은 '계절가전 명가' 타이틀에 걸맞게 그간 환경보호를 위해 친환경 기술을 적용, 에너지 소비를 낮춘 에코가전을 지속적으로 선보여 왔다고 설명했다.

특히 여름과 겨울철 장시간 사용하게 되는 에어서큘레이터와 히터, 가습기의 경우 성능은 물론 소비전력을 낮춰 소비자들에게 많은 사랑을 받고 있다.

정윤석 신일 대표이사는 “기후변화와 환경문제에 작은 보탬이 되기를 바라는 마음으로 이번 나눔에 동참하게 됐다”며 “앞으로도 환경 친화적 경영을 실천하여 사회적 가치를 창출할 수 있는 기업으로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr