서울시, 안전취약계층 7900세대에 타이머형 가스차단장치 무상설치

기초생활수급자 등에 무상으로 설치

3월까지 25개 자치구에서 신청 접수

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 소방재난본부가 기초생활수급자, 장애인가구 등 안전취약계층의 가스사고를 예방하기 위해 7927세대를 대상으로 타이머형 가스차단장치(가스 타이머콕) 보급에 나선다고 8일 밝혔다.

소방재난본부는 2010년부터 11년간 14억 1200만원을 투입해 서울 시내 2만9472세대의 취약계층에 가스차단장치 보급을 완료했다. 가스사고 예방효과와 취약계층의 안전복지를 실현한 성과를 인정받아 서울시 지방보조사업 운용평가에서 5년 연속 ‘매우 우수’로 평가받았다.

소방재난본부는 최근 사회적 거리두기로 집에서 보내는 시간이 늘어나면서 음식물 조리 중 가스사고의 증가가 우려되는 만큼 지난해 보다 설치 대상을 약 3000세대 확대하여 보급할 예정이다. 설치 지원은 3월까지 25개 자치구를 통해 신청을 받고 있으며 연말까지 코로나19 전파상황을 고려하여 방문·설치할 계획이다.

최태영 서울소방재난본부장은 "서울시는 취약계층의 가스사고 예방을 위하여 예방활동 및 가스차단장치 설치사업을 꾸준히 추진할 계획"이라며 "‘가스사고 없는 안전도시 서울’ 구현을 위하여 가스 판매사업자의 철저한 점검과 시민 여러분들의 사용상 주의가 필요하다"고 당부했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr