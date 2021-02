“통신비·데이터 지원” SKT, 웅진씽크빅과 교육 구독상품 맞손

[아시아경제 구은모 기자] 인공지능(AI) 기반 구독 마케팅 회사로 전환을 준비하고 있는 SK텔레콤가 스마트 교육 시장의 강자 웅진씽크빅 웅진씽크빅 095720 | 코스피 증권정보 현재가 2,785 전일대비 20 등락률 +0.72% 거래량 108,969 전일가 2,765 2021.02.08 09:26 장중(20분지연) 관련기사 웅진씽크빅, 3분기 영업이익 88억… 전년比 80.9%↑화장품·정수기 등 방문판매원 수당 월평균 30만원자! 온라인교육 대박조짐 보이죠? 계속 올라오고 있죠?! close 이 손을 잡았다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 254,500 전일대비 4,000 등락률 -1.55% 거래량 70,276 전일가 258,500 2021.02.08 09:26 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…LG화학 가장 많이 사들여SKT, 코로나19 속 새학기 종합선물세트 이벤트장사 잘한 SKT, 성과급 내홍…과실분배 문제 도마 close 은 웅진씽크빅 웅진씽크빅 095720 | 코스피 증권정보 현재가 2,785 전일대비 20 등락률 +0.72% 거래량 108,969 전일가 2,765 2021.02.08 09:26 장중(20분지연) 관련기사 웅진씽크빅, 3분기 영업이익 88억… 전년比 80.9%↑화장품·정수기 등 방문판매원 수당 월평균 30만원자! 온라인교육 대박조짐 보이죠? 계속 올라오고 있죠?! close 과 구독형 교육상품 사업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다. 두 회사는 이번 업무협약을 통해 오는 15일에 출시되는 ‘웅진스마트올’ 상품에 가입한 고객의 통신비 할인 및 무료 데이터를 지원하는 프로모션을 진행할 예정이다.

초등 전과목 학습을 할 수 있는 웅진스마트올 상품은 콘텐츠와 교육용 상품을 월정액으로 제공하는 상품이다. 월 10만9000원을 26개월 동안 납부하는 상품과 월 9만9000원을 28개월 동안 납부하는 두 가지 상품으로 구성돼 있다.

SK텔레콤 공식인증대리점에서 이 상품을 구독하는 고객에게는 만 12세 미만인 가입 자녀의 휴대폰 요금을 가입 익월부터 12개월 동안 1만9800원씩 지원한다. 이는 초등학생이 가장 많이 가입하는 ZEM 스마트 요금제(월 1만9800원, VAT 포함)를 1년간 무료(최대 23만7600원)로 사용할 수 있는 수준이다.

이 뿐만 아니라 SK텔레콤 매장이나 온라인 T월드를 통해 체험신청을 한 자녀 고객에게는 3개월간 매월 데이터 500메가바이트(MB)를 추가 제공하는 프로모션을 오는 15일부터 다음달 31일까지 진행한다. SK텔레콤의 330개 키즈 거점 매장에서 웅진스마트올을 체험해볼 수 있다.

두 회사는 이번 업무협약을 계기로 AI, 커머스, 미디어 등 다양한 영역에서 양사의 기술과 콘텐츠를 결합한 다양한 협업을 지속할 계획이다. 특히 두 회사의 AI 역량을 결합해 고객 데이터 기반의 새로운 통신-학습 경험을 만들어 나간다는 계획이다. 와이파이 기반의 학습용 단말에 통신 모듈을 탑재해 어디서나 학습이 가능한 환경 구축 논의에도 나선다.

한명진 SK텔레콤 구독형 상품 CO장 겸 마케팅그룹장은 “이번 웅진과의 제휴를 시작으로 교육 구독 영역 진입에도 첫발을 내딛었다”며 “앞으로 ZEM 브랜드를 중심으로 키즈 교육 분야에 진출하는 것 외에도 라이프 영역 전반의 구독 서비스 파트너들과 손을 잡아 고객 경험을 확대시킬 것”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr