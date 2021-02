북한 함경남도 장진에서 두 차례 지진 발생

오전 3시와 7시에 두 차례

기상청은 자연지진으로 분석

[아시아경제 한진주 기자] 8일 오전 북한 함경남도 장진 인근에서 4시간 간격을 두고 두 차례 지진이 발생했다.

기상청은 이날 오전 7시46분에 북한 함경남도 장진 북동쪽 43km 지역에서 규모 2.3의 지진이 발생했다고 밝혔다. 진앙은 북위 40.64도, 동경 127.62도이며 지진 발생 깊이는 24km다.

앞서 이날 오전 3시37분경 장진 북북동쪽 37km 지역에서 규모 3.2의 지진이 발생했다. 첫 번째 지진은 북위 40.67도, 동경 127.45도이며 지진 발생 깊이는 24km이다.

4시간의 시차를 두고 15㎞ 떨어진 지점에서 지진이 각각 발생한 것이다. 기상청은 두 지진을 자연지진으로 파악했다. 인공지진의 경우 여진이 없고 폭발하면 음파가 탐지되지만 이번 지진은 지진계에서 감지됐다. 이번 지진의 계기진도는 1이다. 최대 1로 사람은 느끼기 어렵지만 지진계에 기록되는 수준이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr