1인 창조기업 84.5% 코로나로 어려움…"신규판로 개척"

[아시아경제 김보경 기자] 국내 43만여개 1인 창조기업 가운데 84.5%는 코로나19로 어려움을 겪은 적이 있는 것으로 조사됐다. 이들 중 대부분 신규 판로를 찾거나 비대면 서비스를 강화해 위기에 대응한 것으로 나타났다.

중소벤처기업부는 8일 이 같은 내용의 '2020년 1인 창조기업 실태조사' 결과를 발표했다. 중기부는 1인 창조기업 육성법에 따라 매년 1인 창조기업의 현황을 파악해 정책의 기초 자료로 활용하고 있다.

1인 창조기업은 상시근로자 없이 사업을 영위하는 1인 또는 5인 미만의 공동사업자로, 도소매업 숙박업 음식업 주점업 등 32개 업종을 제외한 기업이다.

그간 실태조사는 사업장을 단위로 조사하는 통계청의 전국사업체조사 명부를 활용했으나 이번 조사부터는 '중소기업 기본통계'처럼 기업 단위 통계인 기업통계등록부(2018년 기준)로 변경해 정확성을 제고했다.

모집단 변경 결과 2018년 기준 1인 창조기업수는 총 42만7367개로 나타났다.

기존에 전국사업체조사를 근거로 한 결과에서는 2017년 28만856개였으나 모집단이 변경돼 시계열 비교는 불가능하다. 대신 동일한 기준인 기업통계등록부와 비교해서는 2017년 40만2612개에서 2018년 42만7367개로 6.1%(2만4755개) 증가했다.

업종별로는 제조업(40.9%), 교육 서비스업(25%), 개인 및 소비용품 수리업(10.1%), 전문·과학·기술서비스업(8.7%)에 주로 종사하는 것으로 나타났다.

2018년 모집단을 대상으로 한 2019년 말 기준 현황 조사 결과 기업당 평균 매출액은 2.43억원으로 전년 대비 약 100만원 증가했다.

평균 고용 인원은 2.29명으로 나타났다. 2018년 평균 고용인원이 2.62명이었던 것과 비교하면 0.33명 감소했다. 1인 창조기업은 고용이 발생하더라도 특례에 따라 3년간은 1인 창조기업으로 인정한다.

코로나19 영향에 대해서는 코로나로 어려움을 경험했다고 답변한 기업은 84.5%로 조사됐다. 코로나19 대응 방안에 대해선 신규 판로 개척(45%), 비대면 서비스 강화(20%), 제품·서비스 변경(11.5%) 등을 응답했다.

1인 창조기업 대표자의 평균 연령은 51.1세, 평균 업력은 12년이었다. 소비자를 대상(55%)으로 매장을 통해 직접 판매(59.8%)하는 것이 높은 것으로 나타났다. 방문 판매는 12.7%, 지인 소개를 통한 판매 11.5%, 온라인 판매는 8.8%로 조사됐다.

1인 창조기업의 창업 동기는 '적성과 능력을 발휘하기 위함'이 60.3%로 가장 높았다. 창업 준비 기간은 7.8개월로 3년 연속 단축됐다. 2017년 기준 창업준비 기간은 10.1개월, 2018년에는 8.9개월이었다.

