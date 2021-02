삼성 '갤럭시 A12' 9일 출시…27만5000원

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,500 전일대비 1,000 등락률 +1.21% 거래량 18,036,835 전일가 82,500 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 돌직구에 불붙는 성과급 논란…기업들이 떨고 있다외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감삼성전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.97% close 가 9일 '갤럭시 A12'를 출시한다.

갤럭시 A12는 6.5형(165.5mm) 대화면 인피니티-V 디스플레이, 5000mAh 대용량 배터리를 탑재했다. 15W 고속 충전도 지원한다.

후면에는 4800만 화소 메인 카메라, 500만 화소 초광각 카메라, 200만 화소 심도 카메라, 200만 화소 접사 카메라의 쿼드 카메라를 탑재해 인물부터 풍경까지 누구나 쉽게 전문가와 같은 사진 촬영이 가능하다.

또한 갤럭시 A12는 지문과 얼룩을 최소화할 수 있는 매트한 후면 마감 디자인과 측면 지문인식 센서를 적용해 편의성을 높였다.

자급제와 이동통신 3사 모델로 출시되며, 가격은 27만5000원이다. 블랙과 화이트의 2가지 색상으로 출시된다.

삼성전자는 정식 출시에 앞서 8일 하루 동안 삼성전자 홈페이지와 쿠팡, G마켓, 11번가에서 갤럭시 A12 자급제 모델 사전 판매를 진행한다. 사전 구매 고객은 10% 상당의 할인 혜택을 받을 수 있다. 자세한 내용은 각 구매처에서 확인 가능하다.

한편 삼성전자는 갤럭시 A12 구매 고객 전원에게 '유튜브 프리미엄' 2개월 무료 이용권을 제공한다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr