"-30도에도 난방 안 돼" 中주민 항의에…2개월치 요금으로 '퉁'

[아시아경제 나한아 기자] 중국 북부 헤이룽장성 주민들이 영하 30도에 이르는 추위에도 주택 난방이 제대로 되지않는다며 지방정부로 몰려가 항의하는 일이 발생했다.

6일 둥망과 베이징청년보 등 중화권 매체에 따르면 헤이룽장성 쑤이화(綏化)시 칭안(慶安)현 주민 100여 명은 5일 갑작스러운 난방 중단으로 인해 정부에 항의하며 현 정부 건물로 몰려갔다.

이날 올라온 관련 동영상에는 건물 앞마당에 모여있는 사람들과 건물 내에서 경찰의 저지를 뚫고 위층으로 올라가는 사람들의 장면 등이 담겼다.

현 주민은 "최근 기온이 영하 30도인데 난방이 제대로 안 됐다"라며 "발전소는 매년 겨울 수리를 이유로 며칠간 열 공급을 중단하는데, 배후에 정부와 업체간 결탁이 있는지 의심된다"라고 비판했다.

중국 기상당국에 따르면 이날 쑤이화는 최저 영하 25도의 추위가 이어졌다.

중국은 정부 통제 하의 중앙난방 방식을 많이 활용하는데, 칭안현 당국은 주민 항의 이후 "발전회사의 수냉벽 관 파열 등 사고로 난방온도가 내려갔다"라며 "수리를 마치고 열 공급을 재개했다"라고 밝혔다.

발전회사 측은 피해를 본 주민들에게 2개월치 난방요금을 돌려주기로 한 것으로 전해졌다.

