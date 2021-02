'중국판 스타벅스' 루이싱커피 미국 법원에 파산보호 신청

[아시아경제 문제원 기자] 세계 최대 커피 체인인 스타벅스를 뛰어넘겠다고 한때 호언장담했었던 중국 루이싱커피가 미국 법원에 파산보호 신청을 했다고 AFP 통신이 5일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 루이싱커피 측은 "이해관계자들과 회사 재무 재편과 관련해 협상하고 있다"고 밝혔다.

이와 관련해 블룸버그 통신은 이번 조치가 미국 채권단의 소송으로부터 회사를 보호하기 위한 것이라고 전했다.

루이싱커피 측은 "(파산보호신청이) 매장의 일상 운영에 영향을 미치지 않을 것이며, 직원 급여 및 물품 대금도 계속 지급할 것"이라고 설명했다.

루이싱커피는 2017년 창업 후 급성장해 2019년 5월 미국 나스닥에 상장까지 했다. 하지만 지난해 4월 매출 규모를 부풀린 회계 부정이 드러난 뒤 같은해 6월 나스닥에서 상장 폐지됐다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 지난해 12월 루이싱커피에 벌금 1억8000만달러(약 2022억원)를 부과하기도 했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr