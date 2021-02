최준우 주금공 신임 사장 "국민 필요한 상품 적시에 공급"

[아시아경제 송승섭 기자] 최준우 한국주택금융공사 사장이 5일 취임식을 열고 공식 업무에 나섰다.

최 사장은 이날 열린 취임사에서 “코로나19로 인한 사회·경제 위기가 심화될수록 보금자리를 향한 염원은 더욱 간절해질 것”이라며 “국민이 꼭 필요로 하는 상품을 적시에 공급하는 노력을 멈춤없이 수행하겠다”고 밝혔다.

지난해 8월 주택임대차보호법 개정으로 달라진 시장 상황에 대해서는 “전세가격 상승과 반전세 증가에 따른 주택수요에 기민하게 대응하겠다”며 “포용적 금융을 통해 청년을 포함한 경제적 약자의 주거안전망을 촘촘히 하는 등 사회적 책임을 다해야 할 것”이라고 강조했다.

초장기지 도입과 ESG(환경·사회·지배구조)채권에 대한 역할론도 언급했다. 최 사장은 “공사의 주택저당증권(MBS)가 국채에 버금가는 채권으로 자리매김하도록 하겠다”며 “주택연금 월지급금 외에도 가입주택을 활용한 부가수입 창출방안을 마련하고 연계서비스 분야를 다양화 하겠다”고 설명했다.

