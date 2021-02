신한금융, 작년 순익 3.4兆 달성…배당 수준 추후 결정(종합)

작년 순익 0.3% 증가…3년 연속 '3兆 클럽' 달성

라임 투자손실·코로나19 리스크 반영

순이자마진 기반 이자 이익 전년比 1.9% 증가

[아시아경제 이광호 기자]신한금융지주가 지난해 3조4146억원의 당기순이익을 거두며 3년 연속 '3조 클럽'을 달성했다. 글로벌, 비은행 이익 기반을 다변화한 결과로 7년 연속 순익 증가세를 이어갔다. 한편 최근 논란이 되고 있는 배당 수준은 조금 더 고민하고 결정하기로 했다.

신한금융지주는 5일 실적발표를 통해 그룹의 2020년 순익은 3조4146억원, 4분기 순익은 4644억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년(3조4035억원) 대비 0.3% 증가한 실적이다. 전분기(1조1447억원) 대비 59.4% 감소했으나, 4분기 발생한 비경상 비용 요인 감안 시 4분기 연속 견고한 실적을 이어갔다.

이자 이익은 8조1551억원으로 전년 대비 1.9% 늘었고, 바이자 이익은 3조3778억원으로 7.9% 증가했다. 저금리 여파 속에서도 견고한 자산 성장을 이어갔고, 투자은행(IB) ·글로벌고유자산운용(GMS) 비이자 부문과 카드·캐피탈 등 비은행 부문의 성장이 호실적의 주요 요인으로 꼽힌다.

대규모 충당금은 아쉬운 부분이다. 신한금융은 4분기에만 라임 관련 2675억원, 코로나19로 1873억원의 충당금을 적립했다. 이 때문에 4분기 순익은 4644억원으로 전년 동기 대비 8.5% 줄었다. 연간 대손충당금 전입액은 4398억원으로 전년보다 46.3% 늘었다.

지난해 신한금융 호실적의 주요인 중 하나는 대출 성장세다. 원화대출금이 가계대출과 기업대출 부문에서 고른 성장을 이어가며 연간 10.6% 성장을 나타냈다. 부문별로는 가계대출이 9.0%, 기업대출이 12.3% 성장했다. 특히 중소기업 대출이 연간 14.1% 증가하며 전체 자산 성장을 이끌었다. 코로나19 확산에 따른 중·소상공 기업 자금 수요와 더해 적극적인 금융지원 프로그램 실행에 따른 결과로 풀이된다.

4분기 은행의 순이자마진(NIM)은 전분기 대비 2bp(1bp=0.01%) 감소한 1.34%를 기록했다. 다만 수익성 기반의 안정적인 자금 조달 운용으로 은행 부문의 이자 이익은 7조8430억원을 기록해 전년 대비 1.9% 증가했다.

그룹의 핵심 사업 분야인 글로벌 부문은 2분기 선제적으로 적립한 코로나19 관련 충당금 효과로 전년 대비 순익이 14% 감소했다. 그러나 핵심시장인 베트남에서 수익력 강화를 중점 추진한 결과 글로벌 부문 영업이익이 전년 대비 954억원 증가한 1조124억원을 달성했다. 자본시장 부문의 GIB, GMS는 각각 33%, 125% 성장했다.

4분기에는 은행과 카드 중심으로 라임 및 코로나19 관련 충당금을 적립을 실행했다. 그 결과 12월 말 그룹 대손비용률은 전년 대비 12bp 증가한 39bp를 실현했다. 일회성 비경상 요인 제외 시 29bp로 전년 수준을 유지했다.

2020년 그룹 판관비는 종업원 관련 비용 증가로 전년 대비 1.5% 소폭 증가했다. 4분기 실시한 신한은행과 신한금융투자의 희망퇴직 비용 증가에 따른 일회성 요인이 반영된 것이다. 이를 제외하면 여전히 적정 수준이라는 설명이다. 그룹 및 신한은행의 영업이익경비율이 각각 45.2%, 47.1%를 기록했다. 금융권 최고 수준이다.

계열사별로는 신한은행과 신한금융투자는 대손충당금 여파로 순이이익이 감소했다. 신한은행의 지난해 순익은 2조778억원으로 전년 대비 10.8% 감소했다. 같은 기간 신한금융투자는 29.9% 줄어든 1548억원을 보였다. 신한카드는 6065억원으로 전년 대비 19.2% 늘었다. 보험계열사인 신한생명(1778억원)과 오렌지라이프(2973억원)는 각각 43.6%, 118.7% 증가했다.

신한금융 관계자는 "이번 실적의 주요 특징은 일관된 중장기 전략 실행에 기반한 안정적인 경상 수익 창출이 지속됐다는 점"이라며 "2021년에는 이를 기반으로 더욱 더 가시적인 성과창출을 시현하는 한 해를 만들 계획"이라고 강조했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr