메리츠화재, 지난해 당기순익 4334억…전년비 60%↑

메리츠화재가 지난해 전년대비 59.8% 급증한 4334억원의 당기순이익을 거뒀다고 5일 공시했다.

매출액은 같은기간 13.9% 증가한 9조1512억원으로, 영업이익은 95.3% 증가한 6103억으로 집계됐다.

아울러 메리츠화재는 보통주 1주당 1280원을 현금배당한다고 밝혔다. 총배당금은 1511억원이다.

