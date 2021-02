◇ 실장급 임용

▲ 국가기록원장 최재희

◇ 국장급 승진

▲ 고위공직자범죄수사처 정책기획관 박명균 ▲ 4차산업혁명위원회지원단 데이터기획관 배일권

