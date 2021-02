조광한 시장, "GTX-D 노선 와부 권역 연결 필요" 정책 건의

[아시아경제 라영철 기자] 조광한 남양주시장이 4일 최기주 대도시권 광역교통위원장과 간담회를 갖고 수도권 동북부의 철도교통망 강화를 강조했다.

조 시장은 이날 "GTX-D 노선을 와부 권역에 연결해 중앙선과 동해선의 유기적인 국가철도망 구축이 필요하다"며 최 위원장에게 정책적 건의와 각별한 노력을 당부했다.

이어 "서울 강남권에 인접한 남양주시가 향후 강남권 주택 수요를 흡수할 수 있다"면서 "'수도권 서부 광역급행철도망 GTX-D 노선(안)'이 중앙선과 네트워크망 연계가 필수적이므로 올 상반기에 수립 예정인 '대도시권 광역시행계획에 반영 검토'가 시급하다"고 강조했다.

조 시장은 또 "철도 사업이 10년 이상의 장기간이 소요되는 점에서 가장 이른 시일 내에 강남권역을 연결할 수 있는 대안은 경춘선과 분당선을 직결하는 사업이 유일하므로, 최우선으로 추진되도록 정책적 지원을 해 달라"고 요청했다.

이에 최 위원장은 "국가철도망 네트워크 차원에서 중앙선의 와부 권역 연결과 경춘-분당선 직결 필요성을 면밀히 검토하겠다"며 공감했다.

앞서 조 시장은 지난해 12월 말 확정된 3기 신도시 광역교통개선대책의 차질 없는 진행을 통해 남양주시의 철도·도로 등 교통 현안 문제가 해결되도록 광역교통위원회에 협조를 요청한 바 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr