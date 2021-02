송파구 잠실4·6동에 '송파쌤 미래교육센터 8관' 개소

송파쌤 미래교육센터 8번째 시설 문 열어…올해 안 15개소까지...AI코딩·3D프린터·미디어콘텐츠제작 등 다양한 첨단기술교육 제공

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 4차 산업시대의 미래형 인재를 양성하는 송파쌤 미래교육센터 8관을 신천동(잠실4·6동)에 조성 완료, 4일부터 문을 연다고 밝혔다.

‘송파미래교육센터’는 구가 민선 7기 핵심사업으로 추진하고 있는 자체 교육지원체계인 '송파쌤(SSEM)'의 거점시설이다. AI코딩, 3D프린팅, VR 등 4차산업혁명 시대를 대비한 미래산업 교육을 진행한다.

‘송파쌤 미래교육센터 8관‘ 은 신천빗물펌프장 5층에 총 160㎡ 규모로 조성됐다.

지난해 10월부터 내부인테리어 공사를 시작, ▲크리에이티브 ZONE ▲미디어 ZONE ▲오피스 ZONE ▲휴게라운지 등 공간을 마련했다.

이번에 조성한 8관에서는 ▲AI코딩 ▲3D프린터 ▲VR 등 다양한 첨단 기술교육 프로그램을 접할 수 있다.

또 ▲글로벌 이슈를 토론하는 오픈보이스 ▲영어로 책을 소개하는 미디어콘텐츠 제작 등 글로벌 사고력을 키우는 프로그램을 선보일 예정이다.

이밖에도 지난해 11월 재개관한 송파어린이영어도서관과 같은 건물에 위치해 있으며, 잠현초등학교를 비롯 잠동초등학교, 잠실초등학교, 잠실중학교 등이 가까이 있어 청소년들의 이용이 많을 것으로 기대된다.

‘송파쌤 미래교육센터 8관’은 2호선 잠실나루역 4번출구에서 한강철교방향 연결통로를 이용하면 더욱 편리하게 찾아갈 수 있다.

프로그램 참여신청은 송파쌤 교육포털을 통해 접수 가능하다.

박성수 구청장은 “잠실4·6동에 올해의 첫 번째 미래교육센터를 개소하게 돼 매우 기쁘게 생각한다”면서 “지역균형과 청소년의 교육편의를 위해 올해 안에 미래교육센터를 15개까지 확대해 누구나 원하는 교육을 받을 수 있는 교육 1등 도시를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

