▲ 김만산씨 별세, 강현자씨 남편상, 김병언·김샛별씨 부친상, 유선욱(중앙일보 뉴스서비스실 기획1팀 차장)씨 장인상 = 4일 오후 4시5분, 서울성모병원 장례식장 7호실, 발인 6일 낮 12시, 장지 서울 동작구 서달로 달마사. ☎ 02-2258-5940

