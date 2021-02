농심, 지난해 최대 실적…라면·스낵 인기 덕

[아시아경제 임춘한 기자] 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 1,500 등락률 +0.52% 거래량 40,539 전일가 286,500 2021.02.04 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"농심, 4분기 실적 우려 주가에 이미 반영"농심, 신라면배 바둑대회…한·중·일 바둑계 전설들 출전국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고 close 은 4일 지난해 연결 기준 매출이 전년보다 12.6% 증가한 2조6398억원에 달했다고 잠정 공시했다. 영업이익은 103.4% 증가한 1603억원이다. 매출과 영업이익은 모두 역대 최고치다.

농심은 "라면·스낵 등 국내 주력 사업 매출과 해외 사업 성장 등에 따라 실적이 개선됐다"고 설명했다.

농심은 라면 부문에서는 지난해 시장 1위 제품 신라면을 필두로 소위 '짜파구리' 인기에 짜파게티와 너구리까지 두루 인기를 얻으면서 선전했다. 너구리는 지난해 사상 처음으로 연 매출 1천억원을 넘겼고, 짜파게티도 국내 라면 제품으로는 세 번째로 연 매출 2000억원 고지를 밟았다.

과자 부문 역시 가수 비의 노래 '깡'에서 비롯된 '깡 열풍'으로 새우깡, 감자깡 등의 제품이 인기를 얻었다. 농심은 해외에서도 코로나19에 따른 라면 비축 수요 등에 힘입어 지난해 9억9000만달러(약 1조1000억원)의 매출을 올렸을 것으로 추정하고 있다. 다만, 이 매출은 지난해 11월 기준 예상치로 실제 연간 실적이 확정되면 달라질 수 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr