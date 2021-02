부산 초·중·고 모든 학생 수학여행비 지원받는다

부산교육청, 올해부터 초 6년 21만원, 중 2년 22만원, 고 2년 40만원 지급



코로나19 위기단계별 다양한 형태 현장체험학습 모델 개발키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 올해부터 부산의 모든 초·중·고 학생들이 수학여행비를 지원받는다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 가정 형편과 관계없이 모두 수학여행을 갈 수 있도록 해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 학부모의 경제적 부담을 덜어주기로 했다고 4일 밝혔다.

부산시교육청은 2019학년도 고등학교 2학년을 시작으로 2020학년도에는 중학교 2학년까지 수학여행비 지원을 확대해 시행했다.

2021학년도에는 초등학교 6학년까지 확대해 모든 초·중·고 학교에 수학여행비를 지원하게 됐다.

지난해 코로나19로 인해 수학여행비 지원을 받지 못했던 올해 중학교 3학년과 고등학교 3학년 학생에 대해서도 한시적으로 소급해 수학여행비를 지원한다.

부산시교육청은 최근 4년간 수학여행 경비 전수조사 결과 등을 토대로 학생에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 올해 수학여행비 지원 기준액을 대폭 상향했다.

초등학교 6학년 학생의 경우 1인당 21만원을, 중 2학년 학생은 1인당 22만원을, 고 2학년 학생은 1인당 40만원을 각각 지원한다.

부산시교육청은 코로나19 상황에서도 안전하게 다양한 수학여행과 현장체험 학습을 하기 위해 위기단계별 상황을 감안한 모델을 개발해 시행할 계획이다.

김석준 교육감은 “가계 처지에 상관없이 모두 학창시절의 소중한 추억을 만들었으면 한다”며 “다양한 영역의 교육비 지원을 확대해 학부모의 교육비 부담을 덜고, ‘교육하기 좋은 부산’을 만들어 가도록 하겠다”고 말했다.

