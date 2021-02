대한항공, 지난해 영업이익 2383억…항공화물 흑자 견인(상보)

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,500 전일대비 400 등락률 +1.33% 거래량 2,499,033 전일가 30,100 2021.02.04 15:30 장마감 관련기사 [포토]대한항공 "소의 해, 고객 여러분의 행운을 기원합니다"대한항공, 국제선 관광비행 운항…"대리점 등과 판매 시점 협의 중"대한항공, 주가 2만 9300원.. 전일대비 -0.51% close 이 코로나19 위기 속에서 지난해 영업흑자를 달성하며 선방했다.

대한항공은 별도 재무제표 기준 작년 매출은 7조4050억원으로 전년(12조2916억원) 대비 39.8% 감소했다고 4일 공시했다.

같은 기간 영업이익은 2383억원으로 전년(2864억원) 대비 17%가량 줄었다. 당기순손실은 5687억원에서 2281억원으로 손실 폭을 줄였다.

지난해 4분기 매출액은 1조8594억원, 영업이익은 1465억원을 기록했다.

대한항공은 코로나19로 인한 여객수요의 감소로 여객 매출은 전년 대비 74%가 감소했지만 화물기 가동률을 높이고 유휴 여객기를 적극 활용하는 전략을 토대로 화물 매출은 4조2507억원을 기록해 2019년(2조5575억원)과 비교해 66% 늘었다.

코로나19 진단키트와 자동차 부품의 수요가 증가했고 일부 해운수송 수요가 항공수송으로 몰리면서 항공 화물 매출의 증가폭을 이끌었다고 평가했다.

