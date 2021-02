[아시아경제 임춘한 기자] 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 60,900 전일대비 1,300 등락률 +2.18% 거래량 1,735,908 전일가 59,600 2021.02.04 15:30 장마감 관련기사 두산퓨얼셀, 검색 상위 랭킹... 주가 1.32%두산퓨얼셀, 외국인 6만 5164주 순매도… 주가 -3.96%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 4일 지난해 개별기준 영업이익이 260억3394만원으로 전년대비 50.5% 증가했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr