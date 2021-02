롯데카드, 개인사업자용 '캐시노트 롯데카드' 출시…"최대 2% 적립"

가맹점 매출 반영해 우대 한도 부여

카드 이용금액 최대 2%'로카코인' 적립

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 한국신용데이터와 제휴해 개인사업자를 위한 혜택을 담은 '캐시노트 롯데카드'를 출시한다고 4일 밝혔다.

캐시노트 롯데카드는 이용할 때마다 최대 2%를 전용 포인트인 '로카코인'으로 무제한 적립해준다. 적립된 로카코인으로 단기카드대출(현금서비스)과 장기카드대출(카드론) 이용 시 발생하는 이자 또는 결제대금을 납부할 수 있다. 지난달 실적이 없어도 이용금액의 1%를 기본 적립해주고, 지난달 월 평균 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 이용잔액이 300만원 이상인 경우 2%를 특별 적립해준다.

또 지난달 카드 이용실적이 30만원 이상이면 '캐시노트 고급형'(월 이용료 5390원)을 무료로 사용할 수 있다. 캐시노트는 한국신용데이터가 운영하는 가맹점 매출관리·종합경영관리 서비스로 현재 전국 70만개 사업장이 가입해 이용하고 있다. 캐시노트 고급형은 가맹점의 일·월별 매출 정보와 카드사별 대금 입금정보는 물론 주간 고객 방문리포트, 상권 내 매장 비교 분석 데이터 등 사업운영에 도움이 될만한 다양한 정보를 이용할 수 있는 유료서비스다.

이 카드는 카드 발급 시 개인 신용도와 함께 본인이 운영하는 가맹점 매출정보도 함께 반영해 우대 한도를 부여한다. 한국신용데이터의 캐시노트 크레딧 브리지를 활용해 매출 증가세, 단골 수, 단골 매출 비율 등 가맹점의 실제 운영 데이터를 반영하는 것이다. 이를 통해 영업 실적이 뛰어난 사업자는 보다 상향된 이용한도를 제공받을 수 있다.

롯데카드 관계자는 "이 카드는 운영자금 등을 위해 금융서비스를 이용하는 사업자가 카드 사용시 다양한 추가 혜택을 받을 수 있도록 연계했다"며 "카드 한 장으로 금융과 카드 혜택, 가맹점 관리서비스 등을 함께 누릴 수 있어 사업장 운영에 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

연회비는 국내 및 해외겸용 모두 2만원이며, 카드발급은 캐시노트 애플리케이션(앱)을 설치하고 본인 사업장을 등록 후 카드를 신청하면 된다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr