정세균 "코로나19 사회적 거리두기 체계 개편하라" 지시

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의 모두발언

[아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 4일 방역 당국을 향해 "새로운 방역기준을 마련한다는 생각으로, 거리두기 체계 개편작업을 진행해주기 바란다"고 지시했다.

정 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 열어 중앙사고수습본부(중수본)을 향해 이같이 말하면서 "관계부처도 각 분야와 관련 업계의 방역수칙 조정 요청에 귀를 기울이면서, 합리적인 제안은 적극 수용해 달라"고 당부했다.

최근 복지부가 실시한 국민 인식조사에 따르면 응답자의 약 80%는 사회적 거리두기 조치가 코로나19 3차 유행 차단에 효과적이었다고 평가하면서도, 방역기준의 공정성에 대해서는 의견이 팽팽히 갈린 것으로 나타났다. 정 총리는 해당 조사를 인용하면서 "거리두기의 필요성은 공감하지만, 실천 방법에 따라서는 수긍하기 어려운 점도 있어 보인다"고 지적했다.

그러면서 "앞으로는 방역당국이 지침을 일방적으로 제시하기보다는 이행과 실천의 주체인 현장의 국민들과 함께 방역수칙을 만들어나가야 한다"며 "집단면역이 형성될 때까지 사회적 거리두기가 불가피하다면, 이제는 왜 하느냐보다 어떻게 하느냐가 국민의 참여도를 좌우할 것"이라고 말했다.

한편 영국발 코로나19 변이 바이러스가 국내로 전파된 사례가 확인된 가운데 정 총리는 "지역사회로의 광범위한 확산을 선제적으로 차단하는 것이 급선무"라며 "방역 당국은 변이바이러스에 노출됐을 가능성이 있는 접촉자를 폭넓게 파악해, 감염 여부를 신속히 조사해달라"고 주문했다. 이어 "입국자의 자가격리 과정에 빈틈이 없는지 다시 점검하고, 격리 중에 가족이나 이웃에게 전파되는 일이 더 이상 없도록 실효성 있는 보완대책을 강구해 달라"고 덧붙였다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr