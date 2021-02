[특징주]러시아 백신 투자 이트론 강세 14.39%↑

[아시아경제 박소연 기자] 러시아 스푸트니크V 백신에 투자한 이트론이 강세다.

이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 311 전일대비 33 등락률 +11.87% 거래량 81,551,057 전일가 278 2021.02.04 09:35 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 너무 오른게 걱정이라고요? 그럼 이런 종목 어때요? ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제한국산 러시아 코로나 백신 '스푸트니크V'‥내달부터 해외공급 close 은 코스닥 시장에서 4일 오전 9시 17분 기준 전일보다 40원(14.39%) 오른 318원에 거래되고 있다.

스푸트니크V 백신은 상온(2도~8도)로 유통될 수 있는 유일한 백신이며 가격도 20달러 이하로 저렴한 편이다.

러시아 백신 스푸트니크V는 한국코러스가 국내에서 생산 중이다. 이트론과 이아이디는 한국코러스에 총 200억원을 투자했다. 한국코러스는 러시아 백신 1억5000회 분을 생산키로 했다.

러시아는 이미 지난해 12월부터 스푸트니크V의 국내 접종에 들어갔으며, 전세계 약 50개국이 러시아 백신을 사전 주문했다. 이중 알제리, 헝가리, 이란, 베네수엘라를 포함한 12개 국가에서는 스푸트니크V 백신 접종이 시작될 예정이다.

한편, 독일의 메르켈 총리도 러시아 백신 3상 소식에 스푸트니크 V의 도입을 시사했으며 현재 유럽연합(EU) 허가승인 절차가 진행되고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr