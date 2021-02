'그냥 쉰' 청년 44.8만명…고용부 장관 "필요시 1분기 추가대책 추진"

이재갑 장관, IT·소프트웨어 청년 전문가 간담회

[아시아경제 문채석 기자] 아무 구직 활동도 하지 않은 채 '쉬는' 청년이 역대 최대인 44만8000명으로 폭증한 가운데 이재갑 고용부 장관이 "필요하면 1분기에 추가 대책을 마련하겠다"고 4일 밝혔다.

이 장관은 이날 오후 2시 '코로나19 창년 고용위기 극복을 위한 전문가 간담회'를 주재하고 이같이 말했다.

이 장관은 우리나라의 '그냥 쉰' 청년(15~29세)은 44만8000명으로 2019년 36만명보다 24.4%나 급증했다고 알렸다.

통계청에 따르면 그냥 쉰 청년 중 20대는 41만500명으로 전년 대비 25.3% 늘었다.

이 때문에 지난해 청년 고용률은 -1.3%로, 전 연령대 중 감소 폭이 가장 컸다.

이 장관은 "오늘 논의 내용 등을 바탕으로 기존 청년대책 중 발전시킬 수 있는 부분은 더욱 개선하고, 새로운 내용이 필요한 경우 보완하여 관계부처와 함께 1분기 내 청년 고용상황에 따른 추가 대책도 추진하겠다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr