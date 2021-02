[아시아경제 송승섭 기자] 상상인저축은행이 최근 출시한 파킹통장 상품이 출시 3일만에 500억을 돌파했다고 4일 밝혔다.

상상인저축은행이 지난 1일 출시한 모바일 애플리케이션(앱) 상품 ‘뱅뱅뱅 파킹통장 369 정기예금’은 하루만 맡겨도 1.6%(세전) 금리 혜택을 얻을 수 있다. 예치 기간에 따라 최대 1.9%의 우대를 적용받는다.

예금 500만원 이상을 1달간 유지한 채 앱 마케팅 수신을 동의하면 신세계 모바일 상품권 1만원도 지급한다. 1인 1계좌로 중복 응모는 불가능하며 2021억원 한도 소진 시 자동 종료된다.

