산업부 "마그네슘계 세라믹 원재료 기술개발 착수…연 1억1000달러 시장확보 추진"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정부가 중국·일본으로부터의 90% 이상 수입에 의존하고 있는 마그네슘계 세라믹 원재료의 안정적 공급을 위한 기술개발을 본격 추진한다.

4일 산업통상자원부는 '마그네슘(Mg)계 세라믹 원재료 국내생산 시범사업' 지원계획을 공고했다. 신규과제 수행기관은 평가를 거쳐 다음달 중 확정될 예정이다.

이번 사업은 중소·중견 세라믹기업 등에 향후 5년간(2021~2025년) 6개 과제 총 229억원의 연구개발(R&D)를 지원하는 것이다.

마그네슘계 세라믹 원재료는 철강용 내화물과 전기차 배터리 방열필러 소재용으로 사용된다. 세계시장은 11조원, 국내시장은 1414억원 규모로 제철·제강 내화물용의 산화마그네슘 사용 비중이 높다. 국내 수요는 26만4000t(약 1410억원)으로 순도 93% 내외의 저품위는 중국, 순도 98% 이상의 고품위는 일본에서 주로 수입 중하고 있다. 지난해 기준 수입액은 각각 중국 980억원, 일본 200억원 규모다.

사업은 ▲마그네슘계 원재료 국내 공급 ▲마그네슘계 응용제품 개발 등 2개 분야로 지원된다.

우선 백운석 등 국내 가용자원을 활용한 마그네슘계 원재료 생산 공정기술 개발 관련 신규 3과제에 과제당 5년간 최대 53억원 지원을 지원한다. 올해는 31억5000만원이 투입된다.

국내 생산 마그네슘계 세라믹 원재료를 활용한 고부가가치 응용제품 개발에 대해서는 관련 신규 과제에 5년간 최대 47억원(2021년 9억5000만원) 지원할 예정이다.

