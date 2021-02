에넥스 설 맞이 기획전, 구매고객 최대 10% 페이백

졸업축하 오구오구(5959) 등 다양한 이벤트 동시 진행

[아시아경제 김종화 기자](주)에넥스(대표이사 박진규)가 2021년 설 명절과 졸업시즌을 앞두고 풍성한 프로모션을 준비했다고 3일 밝혔다.

2월 제품을 구매한 고객을 대상으로 '최대 10% 페이백' 이벤트를 진행한다. 주문금액 100만원 이상일 경우 에넥스몰 5% 적립금을, 200만원 이상 구매한 선착순 30명에게 즉시할인 5%와 적립금 5%를 지급한다. 200만원 이상 구매 시 최대 20만원의 혜택을 받을 수 있어 신학기, 이사시즌을 준비하는 고객들에게 좋은 기회가 될 것으로 보인다.

오는 22일까지 숫자 '5와 9'를 테마로 한 '졸업축하 오구오구' 행사도 진행한다. 에넥스몰 인기상품의 가격 끝자리를 '5만9900원', '9만9900원', '19만9000원'에 맞춰 선보이는 이벤트로 대표 상품은 ▲필로우탑 메쉬 접이식 좌식의자 ▲마론 메쉬 시스템 의자 ▲버클리 3단서랍 붙박이장 ▲에스코지 애착 매트리스 필로우탑 ▲시에나 베이직 본넬 매트리스 등이다.

설 연휴 기간 동안(오는 11~14일까지) '설날 세뱃돈 드림(Dream)' 이벤트도 열린다. 설 연휴기간에 제품을 구매한 고객 대상으로 댓글 사연 이벤트를 진행해 총 5명에게 신세계 상품권 각 10만원을 증정한다. 자세한 참여 방법은 오는 9일 에넥스몰 홈페이지에서 확인 가능하다.

에넥스 관계자는 "최근 집 꾸미기에 대한 수요가 증가하며 설 선물 아이템으로 가구가 주목 받고 있다"면서 "2021년 설 명절을 맞이해 다양한 기획전을 진행하고 있으니 이번 기회를 통해 의미 있는 설 선물을 마련해보길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr