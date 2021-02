박현주 미래에셋 회장 "부동산 너무 낙관적으로 보면 안돼"

[아시아경제 송화정 기자] 박현주 미래에셋금융그룹 회장은 부동산을 너무 낙관적으로 보면 안되며 부동산을 보유한 투자자들은 자산배분을 해야 한다고 조언했다.

박 회장은 3일 미래에셋대우 유튜브 채널 '스마트머니'를 통해 공개된 '박현주 회장이 바라보는 부동산' 영상에서 이처럼 밝혔다.

박 회장은 "지금의 부동산 부자가 시간이 지난 뒤에는 부자가 아닐 수 있으며 이같은 리스크가 상당히 증가하고 있다"면서 "부동산을 너무 낙관적으로 보면 안된다. 데이터센터나 물류센터가 훨씬 안정적일 수 있다"고 말했다.

특히 세금 문제를 간과해서는 안된다고 강조했다. 박 회장은 "부의 양극화가 심화되면서 세금은 지속적으로 오를 것"이라며 "세금 부담을 신경 안쓰는 것은 굉장히 위험한 생각"이라고 말했다.

박 회장은 정부의 부동산 정책에 대해 "역사적으로 강한 수준의 것이지만 사회가 이를 아직 못받아들이고 있다"고 지적했다.

부동산 공급과 관련해 박 회장은 "용산에 공원을 만들 게 아니라 주택 공급을 해야한다"면서 15~20평짜리 아파트를 도심에 많이 만들어야 한다"고 말했다. 국토의 균형도 강조했다. "대학, 병원 등 서울에 집중돼 있는데 이런 인프라를 분산시켜 서울 집중 현상을 해소해야 한다"면서 "지방으로 대학과 병원을 분산시키고 외국인 학교 20개만 만들면 집값 잡을 수 있다"고 설명했다.

