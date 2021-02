[아시아경제 지연진 기자] 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 2,800 전일대비 270 등락률 -8.79% 거래량 25,946,172 전일가 3,070 2021.02.03 15:10 장중(20분지연) 관련기사 임직원이 만든 마스크 등 기부…한화證, '언택트' 사회공헌 실시[특징주]가파르게 올랐던 증권주, 지수 조정에 약세 전환한화투자증권, 주가 2760원.. 전일대비 5.14% close 은 지난해 매출액이 2조7526억원으로 전년대비 75.2% 증가했다고 3일 공시했다. 영업이익은 10.6% 감소한 943억원, 당기순이익은 31.9% 감소한 671억원이다.

