코로나19로 작년 온라인 음식배달 1.8배 '껑충'

2020년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향

[아시아경제 손선희 기자] 지난해 코로나19 여파로 온라인쇼핑 거래액이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 특히 영업금지·제한 조치 등 여파로 외식 비율이 줄면서 온라인 음식서비스 거래액이 전년보다 1.8배나 뛰었다. 반면 문화레저, 여행 및 교통 등은 크게 줄어드는 등 코로나19 여파로 업종별 온라인 거래액이 극명하게 갈렸다.

3일 통계청이 배포한 '2020년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향'에 따르면 지난해 온라인인쇼핑 거래액은 161조1234억원을 기록해 전년 거래액(135조2640억원) 대비 19.1% 늘어난 것으로 나타났다. 이 중 모바일 거래액이 108조6883억원으로 24.5% 늘어 증가폭이 특히 컸다.

세부 상품군 별로 살펴보면 온라인 음식서비스 거래액이 17조3828억원으로 전년 거래액(9조7328억원)보다 78.6% 늘었다. 전 부문 중 가장 큰 폭의 증가세다. 외에도 음·식료품(48.3%), 생활용품(44.1%) 등도 거래액이 큰 폭으로 증가해다. 코로나19 여파로 외출을 자제한 영향으로 분석된다. 가전·도서·패션·식품·생활 등 전 부문에 걸쳐 온라인 거래액이 전년보다 늘었다.

반면 문화 및 레저서비스(-69.3%), 여행 및 교통서비스(-53.3%) 등이 타격을 입으면서 서비스부문 온라인 거래액은 27조3993억원에 그쳐 전년에 비해 5.4% 줄었다. 전 부문 중 유일하게 거래액이 줄긴 했으나, 음식서비스를 비롯해 e쿠폰서비스도 30.4% 늘었다.

해외의 경우 판매는 다소 위축됐으나, 이른바 '직구(직접 구매)'는 증가 추세를 유지했다. 지난해 온라인 해외 직접 판매액은 5조9613억원으로 전년 대비 0.6% 감소했다. 중국(0.9%), 미국(20.5%) 등에서 판매액이 늘긴 했으나, 동남아시아국가연합(아세안)(-31.4%), 일본(-13.6%) 등은 감소했다.

반면 온라인 해외 직접 구매액은 4조1094억원으로 전년대비 13.0% 증가했다. 다만 그 증가 폭은 전년(22.4%)에 비해 다소 완화됐다. 해외 직접 구매의 경우 유럽연합(21.7%), 중국(24.4%), 미국(3.5%) 등 모든 국가에서 늘었다.

세종=손선희 기자