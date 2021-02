한국타이어, 한국테크노돔서 이웃 사랑 ‘헌헐 캠페인’ 진행

[아시아경제 이기민 기자]한국타이어앤테크놀로지가 최근 대전 유성구에 있는 '한국테크노돔' 연구소에서 임직원들을 대상으로 '생명 나눔 헌헐 캠페인'을 진행했다고 3일 밝혔다.

이번 헌혈 캠페인은 코로나19 여파로 인해 원활한 혈액 수급이 어려워진 상황에서 도움이 필요한 사회구성원에게 따뜻한 마음을 전달하기 위해 마련됐다고 한국타이어는 설명했다.

한국타이어는 사회적 거리두기 방역 지침에 따라 사전 문진, 체온 측정, 방문 명단 작성, 손 소독, 마스크 착용 등을 진행하고 헌혈 운동에 동참했다.

구본희 한국테크노돔 연구개발혁신총괄 전무는 "임직원의 작은 정성이 소중한 생명을 살리는데 도움이 되길 바라며, 자발적 참여한 임직원에게 감사의 뜻을 전한다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌활동을 통해 사회적 책임을 실천해 나갈 계획"이라고 말했다.

