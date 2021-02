[포토]박준희 관악구청장, 소방시설 설치 권장 '119 릴레이 챌린지' 참여

[아시아경제 박종일 기자] 박준희 관악구청장이 2일 이승옥 강진군수로부터 지목을 받아 겨울철 주택화재로 인한 인명피해를 줄이기 위해 각 가정에 주택용 소방시설 설치를 권장하는 '119 릴레이 챌린지'에 동참했다.

119 릴레이 챌린지는 지난해 11월 9일 제58회 소방의 날을 맞아 시작된 SNS 캠페인 활동으로 화재 초기 생명과 재산을 지킬 수 있는 화재감지기와 소화기의 중요성을 알리고 설치를 독려하기 위해 마련됐다.

참여자는 ‘1-하나의 집·차량마다, 1-하나의 소화기·감지기를, 9-구비합시다'라는 문구와 함께 사진을 촬영한 다음, 페이스북 등 사회관계망서비스(SNS)에 올리고 다음 참여자를 지정하면 된다.

박준희 구청장은 챌린지에 참여하면서 “건조한 환경과 겨울철 난방기구 사용 증가로 인해 주민들이 화재위험에 노출되고 있다”며 “화재가 발생한 후에는 회복이 힘든 만큼 각 가정마다 소화기와 화재감지기를 구비하여 인명과 재산 피해를 예방하자”고 당부했다.

이어 박준희 구청장은 다음 119 릴레이 챌린지 주자로 김정섭 공주시장, 박준배 김제시장을 지명했다.

