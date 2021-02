지난해 이어 연속 실패

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 테슬라 최고경영자 일론 머스크가 운영하는 우주 개발업체 스페이스X의 화성 탐사 우주선이 착륙 중 또다시 폭발했다.

2일(현지시간) 스페이스X의 화성 탐사 우주선 시제품 'SN9'이 텍사스주에서 시험 발사 후 착륙 과정에서 폭발했다.

SN9은 이날 10km 고도에 도달한 후 하강을 시작했고 무사히 착륙하는 듯했지만, 지상에 충돌하며 폭발하고 말았다.

지난달 12일 발사됐던 SN8 역시 착륙 과정에서 폭발한 바 있다.

스페이스 X는 "오늘 멋진 비행을 했지만, 착륙에 대해 좀 더 노력해야 한다"라고 언급했다.

머스크와 스페이스X는 오는 2050년까지 인류를 화성으로 이주시킨다는 계획을 세우고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr