윤호영 카뱅 대표 "중금리 및 중·저신용자 대출 대폭 확대"(종합)

윤호영 대표 온라인 간담회 "중금리 및 중·저신용자 대출 주력"

하반기부터 본격 상품 출시 예정…"마이데이터 사업 참여할 것"

올 하반기부터 중금리 및 중·저신용자 대출 공급 확대

[아시아경제 성기호 기자] 윤호영 카카오뱅크 대표가 "올해는 중금리·중저신용자 대출부문에서도 고객들이 카카오뱅크를 가장 먼저 떠올리게 하겠다"고 밝혔다. 이를 위해 카카오뱅크는 중·저신용자 대상 대출 규모 확대 및 신상품을 출시할 계획이다. 카카오뱅크는 올해 기업공개(IPO)를 앞두고 있다. 또 인터넷전문은행으로는 처음으로 본인신용정보관리업(마이데이터) 참여하겠다는 의사를 밝혔다.

올해 전략목표를 ‘카카오뱅크 퍼스트(First)’로 정한 윤 대표는 2일 온라인으로 진행한 기자간담회에서 "모든 상품과 서비스는 최고의 편의성과 경쟁력 있는 혜택을 제공하고 고객들은 금융이 필요할 때 가장 먼저 카카오뱅크를 떠올리게 하고 싶다"고 밝혔다. 이어 그는 "특히 올해는 대출 상품 부문에서 금융 포용을 확대해 나가겠다"고 했다.

본격적인 중금리 및 중·저신용자 대출 공급 확대 시점은 올해 하반기부터다. 카카오뱅크는 자체 신용에 기반한 중·저신용자 전용 상품을 내놓을 예정이다. 대출 공급 규모는 현재 미정이나 기존 중금리 대출 상품 공급액보다 훨씬 클 전망이다. 이와 함께 기업대출 상품도 선보인다. 중소벤처기업부, 신용보증재단중앙회와 함께 개인사업자 대상 대출 상품을 하반기 목표로 개발 중이다.

윤 대표는 이와 함께 올 3월로 예정된 마이데이터 2차 예비허가 접수에 참여 의사를 밝혔다. 그는 "1차 신청 때는 직접 관련 사업을 진행하고 있지 않아 신청하지 못했다"며 "다만 다가오는 2차 때는 예비허가를 신청할 예정이다"고 대답했다.

이어 "아직 구체적인 사업 계획을 공유해 드릴 수는 없지만 카카오뱅크가 지금까지 해왔던 것처럼 마이데이터를 하나의 사업으로 보지 않고 고객의 문제점을 해결하는 과정으로 접근할 계획"이라며 "이런 부분들이 차별되는 지점이 아닐까 생각한다"고 밝혔다.

"기술이 은행을 엔지니어링 한다"…금융기술연구소 본격 활동

윤 대표는 올해 플랫폼 비즈니스 부분을 더 강화한다고 밝혔다. 연계대출, 증권계좌개설서비스, 신용카드모집 대행 등은 제휴 회사를 확대할 계획이며 제휴 연계 26주적금은 더 다양한 파트너사와 협력할 방침이다. 윤 대표는 "카카오뱅크 내부에서는 다양한 금융 서비스들이 검토·논의되고 있다"며 "계획보다 더 많은 상품과 서비스들이 올해 나올 수 있다"고 설명했다.

지난해 정부로부터 혁신금융서비스로 지정받은 ‘금융기술연구소’는 올해 본격적인 활동을 시작한다. 연구소는 망분리 적용 예외 환경 속에서 핀테크·테크핀 기업과의 협업 기회를 모색하고 인공지능(AI), 보안, 비대면 기술 개발에 중점을 둘 계획이다.

윤 대표는 "코로나19로 디지털 컨택트가 일상화되고 있다"며 "카카오뱅크는 디지털컨택트 시대에 금융과 일상을 더 편리하게 연결하고, 혁신이 이뤄지 않은 분야에 대해서는 혁신의 속도와 폭을 더 해가겠다"고 강조했다.

한편 지난해 카카오뱅크의 잠정 당기순이익은 1136억원을 기록했다. 수수료 부문도 연간 기준으로 첫 흑자를 냈다. 수수료 부문 순익은 68억원, 순이자손익은 4080억원이다. 총 자산은 26조6500억원으로 전년대비 3조9260억원 가량 증가했다. 자본은 전년 말 1조6787억원에서 1조원 규모 증자 영향 등으로 2조7970억원으로 늘었다. 2020년말 국제결제은행(BIS) 비율은 20.03%이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr