쿠데타 발생 미얀마에 교민 3500명 체류…대사관 외출자제 촉구

[아시아경제 박선미 기자] 미얀마 군부가 1일(현지시간) 쿠데타를 공식 선언한 가운데 미얀마 주재 한국 대사관은 한인 및 교민들에게 외출 자제를 당부했다.

이날 미얀마 주재 한국 대사관은 홈페이지에 올린 '긴급 교민 안전공지문'을 통해 "미얀마에 체류 중인 우리 국민 여러분께서는 현 상황을 면밀히 주시하시면서, 대중이 모이는 장소 방문이나 불요불급한 외출을 자제해주시기 바란다. 대사관은 지속해서 관련 사항을 파악해 관련 상황을 공유하겠다."고 밝혔다.

현재까지 교민 및 한인과 관련한 특이 사항은 보고된 것이 없다고 대사관측은 전했다. 현재 미얀마에는 교민 3500명가량이 체류하고 있는 것으로 알려져 있다.

한편 외교부도 미얀마 쿠데타 관련해 "정부는 최근 미얀마 내 정치적 상황에 대해 우려를 갖고 예의주시하고 있다"면서 "미얀마 정세가 유동적인 점을 고려해 미얀마 내 교민과 진출기업의 안전과 권익 보호 등을 위해 만전을 기해나갈 것"이라고 밝혔다.

미얀마 군부는 이날 새벽 전격적으로 쿠데타를 일으켜 아웅산 수치 국가고문 등 정부 고위 인사들을 구금하고 1년간 비상사태를 선포한 상태다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr