[아시아경제 구은모 기자] 네이버는 소속 임직원에 자사주 상여금을 지급했다고 1일 공시했다.

한성숙 대표는 가장 많은 1000주를 받았다. 취득 단가는 지난달 28일 종가인 35만5000원으로 총 3억5500만원 상당이다. 최인혁 최고운영책임자(COO)와 채선주 최고커뮤니케이션책임자(CCO), 박상진 최고재무책임자(CFO)는 각각 700주씩을 받았다. 취득 단가 기준 2억4850만원 상당이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr