군민 통신 요금 절감 기대…3월까지 완료

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 오는 3월까지 관내 모든 마을회관에 주민들이 무료로 사용할 수 있는 공공와이파이를 설치한다고 1일 밝혔다.

그동안 군에서는 유동 인구가 많은 공공장소와 관광지 82개소, 관공서 19개소, 버스정류장 11개소에 공공와이파이를 설치했으며, 올해는 관내 전체 마을회관 417개소에 와이파이를 설치할 계획이다.

군 관계자는 “마을회관에 와이파이 설치가 완료되면 취약계층의 인터넷 이용격차 해소와 통신 요금 절감에 크게 이바지할 것으로 보인다”며 “향후 주민들이 많이 이용하는 장소를 조사해 공공와이파이를 지속해서 추가 설치할 예정이다”고 말했다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr