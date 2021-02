[아시아경제 이민우 기자] 일진다이아 일진다이아 081000 | 코스피 증권정보 현재가 49,700 전일대비 800 등락률 +1.64% 거래량 111,766 전일가 48,900 2021.02.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 일진다이아, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 3.33% ↑투자자 인기검색어로 관련주 분석_#독감백신, #화이자 #수소차 외 일진다이아, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 0.47% ↑ close 몬드는 정희원 각자대표가 사임함에 따라 신광섭 각자대표를 신규선임했다고 1일 공시했다. 신광섭 신임대표는 일진다이아몬드 생산부장, 영업본부장을 맡았다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr