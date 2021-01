금융보안원, '범금융권 보이스피싱 사기 정보 공유시스템' 가동

[아시아경제 이광호 기자]금융보안원은 범금융권이 자동화된(API) 방식으로 상호 연동을 통해 보이스피싱 관련 정보를 공유하는 '범금융권 보이스피싱 사기 정보 공유시스템' 구축을 완료하고, 본격 가동에 돌입한다고 1일 밝혔다.

이번 시스템 구축에는 한국인터넷진흥원(KISA), SK텔레콤, 후후앤컴퍼니, 안랩 등 공공·통신·보안 분야 전문기관·업체가 참여했다. 특히 금융보안원이 운영하는 이상금융거래 탐지 시스템(FDS) 정보공유, 피싱사이트·보이스피싱 악성앱 상시 모니터링 시스템을 실시간으로 연계했다.

범금융권 차원의 보이스피싱 사기 정보 수집·공유·대응의 유기적 협력체계가 마련됨에 따라 지능화·고도화되고 있는 보이스피싱 사기에 대한 선제적 예방과 피해 확산 방지에 효과적으로 대응할 것으로 기대

김영기 금융보안원 원장은 "보이스피싱은 피해자 대부분이 저신용자·고령자 등 사회 취약 계층으로 악성 범죄인만큼 범금융권 차원에서 정보공유와 대응 협력이 매우 중요하다"며 "이번 시스템 구축이 지능화·고도화되고 있는 보이스피싱 사기에 대한 선제적 예방과 피해 확산 방지에 효과적으로 대응할 것"이라고 말했다.

