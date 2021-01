현대백화점 "설 선물세트 본판매 6일 매출 109.9%↑"

20만원 이상 프리미엄 한우 인기

비대면 선물 트렌드 확산 영향

오는 11일까지 100여종 5~30% 할인 판매

[아시아경제 김유리 기자] 강화된 사회적 거리두기 영향으로 비대면 선물 수요가 증가하면서 설 선물세트 초반 매출이 늘었다.

현대백화점은 1일 올해 설 선물세트가 본격적으로 판매되기 시작한 지난달 25일부터 30일까지 6일간 매출이 지난해 설과 비교해 109.9% 증가했다고 밝혔다.

이 같은 설 선물세트 초반 매출 신장을 견인한 건 한우·굴비·청과 등 신선식품 선물세트다. 지난달 25일부터 30일까지 신선식품 선물세트 매출은 지난해 설 대비 175.8% 증가했다. 가공식품 매출 신장률(66.8%)과 비교하면 2.5배 이상 높은 수치다.

상품군별로 보면 한우 매출은 지난해 설과 비교해 145.4% 증가했으며 굴비와 과일 매출도 각각 166.3%와 257.8% 늘었다. 특히 한우의 경우 20만원이 넘는 프리미엄급 선물세트가 인기다. 실제로 현대 특선한우 송 세트(29만원), 현대 명품한우 수 세트(100만원), 현대 화식한우 난 세트(56만원) 등 20만원이 넘는 한우 선물세트가 판매 상위 1~10위를 차지했다.

현대백화점은 설 선물세트 매출 호조가 강화된 사회적 거리두기로 귀향 대신 비대면 선물로 마음을 전하려는 트렌드의 확산 영향이라고 분석했다. 회사 관계자는 "지난해 연말부터 강화된 사회적 거리두기로 올 설 고향에 내려가지 않고 선물로 대신하려는 수요가 높아지면서 상대적으로 가격대가 높은 선물세트 판매가 크게 늘고 있다"고 설명했다.

현대백화점은 설 선물세트 판매기간 물량 수급에 차질이 없도록 한우·굴비 등 인기 선물세트 물량을 10~20% 추가 확보했다. 현대 특선한우 죽 세트(33만원), 현대 특선한우 화 세트(27만원), 현대 한우 소담 죽 세트(22만원), 영광 참굴비 연 세트(24만원) 등 30여 선물세트의 경우 애초 계획보다 물량을 두 배 가량으로 늘린 상태다.

오는 11일까지 진행되는 설 선물세트 판매 기간 한우·굴비·건강식품·와인 등 인기 선물세트 100여 종을 5~30% 할인해 판매한다. 주요 상품은 현대 한우구이 국 세트(39만원→36만원), 영광 참굴비 죽 세트(32만원→25만5000원), 정관장 홍삼톤 30포(7만원→6만3000원) 등이다.

신현구 현대백화점 식품사업부장(상무)은 "선물 배송 수요가 늘어남에 따라 포장·배송 과정에 더욱 세심하게 신경을 쓰고 있다"며 "배송 전 과정에 있어 방역을 강화한 '안심 배송 서비스'를 시행하는 등 고객들의 정성 어린 마음이 안전하게 전달될 수 있도록 총력을 다할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr