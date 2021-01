마포구, 중소기업 경영안정 위한 융자금(245억) 대폭 확대

중소기업육성기금 40억 원, 1% 금리로 업체당 최대 2억 원 지원...특별신용보증 205억 원, 2% 내외 변동금리로 업체 당 최대 5000만 원 지원

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 경제적 어려움을 겪는 지역 내 중소기업과 소상공인을 위해 245억 원 규모의 융자지원에 나선다.

구는 올해 중소기업육성기금 40억 원, 특별신용보증 205억 원 등 총 245억 원을 마련해 지난해보다 대폭 확대된 규모로 지역 내 업체에 정책자금을 지원한다.

특히 구는 서울신용보증재단에 보증재원 7억 원을 특별 출연, 출연금의 15배인 105억 원 규모로 지역 내 소기업 소상공인에게 신용보증을 지원할 예정이다.

이는 전년보다 3배 이상 늘어난 규모로 코로나19로 인해 피해가 큰 소상공인을 돕기 위해 마포구의회와 협력해 7억 원이라는 예산이 편성될 수 있었다.

이 외도 우리은행과 업무협약을 통해 100억 원 규모의 특별신용보증도 지원한다.

우선 ‘중소기업육성기금’의 경우, 제조업이나 제조업 관련 지식서비스 산업을 하는 담보능력(부동산 또는 신용보증서)을 갖춘 업체에 2년 거치 3년 균등 분할상환 조건으로 지난해에 이어 1.0% 고정금리로 2억 원 이내에서 융자 지원한다.

지역 내 소기업, 소상공인이나 담보능력이 없는 업체의 경우 구청장이 추천하고 서울신용보증재단이 보증하는 ‘특별신용보증’ 제도를 통해 1년 거치 4년 균등 분할상환 조건으로 2% 내외 변동금리로 최대 5000만 원까지 융자 지원이 가능하다.

중소기업육성기금을 지원받으려는 업체는 우리은행 마포구청지점(324-2274, 내선번호 311)에서 사전 상담 후 마포구청 지역경제과로 문의, 특별신용보증을 지원받으려는 업체는 서울신용보증재단 마포지점에 상담하면 된다.

유동균 마포구청장은 “신용보증재단과 힘을 합쳐 코로나19 장기화로 인해 자금 사정이 어려운 중소기업과 소상공인들의 자금난을 해소하려고 한다”며 “모두가 힘든 시기인 만큼 지역 내 소상공인의 회생과 지원방안 마련에 더욱 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr