산업부, 소부장 신규 R&D 과제 공고…올해 8866억 투입

[아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부가 '2021년 소재부품기술개발사업 신규 연구개발(R&D) 과제' 181개를 공고한다고 31일 밝혔다.

올해 산업부의 소재부품기술개발사업 예산은 총 8866억원 규모다. 이 중 계속예산은 5979억원, 신규예산은 2887억원으로 이번 공모는 신규예산 중 일부에 대한 1차 공모다. 공모기간은 다음달 1일부터 오는 3월4일까지다.

올해 신규과제의 주요 특징은 ▲소부장 공급망 안정화의 흔들림없는 추진 ▲차세대 기술 등 미래성장 역량 강화 ▲민군협력 과제 첫 도입 ▲모든 과제의 IP-R&D(연구개발시 특허 관련 컨설팅 병행) 의무화 등이다.

산업부는 반도체, 자동차 등 6대 주력산업에 에너지, 방산을 추가해 총 8대 분야의 181개 과제에 1950억원을 신규 지원한다. 구체적으로는 ▲글로벌 소부장 공급망 안정화를 위해 91개 과제에 1005억원 ▲탄소중립을 위한 소부장 친환경화 60개 과제에 608억원 ▲신재생에너지 소재·부품 국산화에 24개 과제에 242억원 ▲국방 소재·부품 국산화에 6개 과제에 94억원을 지원한다.

이날 공고한 181개 과제는 지난해 7~8월 산업계 수요조사를 통해 접수된 2233건을 중심으로 산업 분야별 기술위원회와 산·학·연 평가 등을 통해 선정돼 최근 기업의 수요와 산업계 트렌드가 적극 반영됐다. 산업부는 3월4일까지 한국산업기술평가관리원 홈페이지에서 이번 과제에 관한 사업계획서를 제출받고 이후 관련 전문가 평가 등을 거쳐 4월중 주관기관을 선정할 계획이다.

이경호 산업부 소재부품장비협력관은 "이번 신규 R&D 과제는 소부장 경쟁력 강화를 흔들림없이 추진하겠다는 정부의 강한 의지가 반영돼 있다"며 "글로벌 공급망 안정화 뿐만 아니라 친환경·디지털 전환 등 패러다임 변화를 선도할 차세대 기술 등 미래성장 역량확충을 위해 정부 R&D 투자가 마중물 역할을 충실히 해나가겠다"고 밝혔다.

