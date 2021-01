"돈·옷·신발 안 뺏어간 게 없는데…열심히 산 척" 진달래, 학교폭력 의혹

[아시아경제 최은영 기자] '미스트롯 2'에 출연하며 인기를 끌고 있는 가수 진달래가 학교폭력 가해자로 지목돼 논란이 일고 있다.

30일 온라인 커뮤니티에는 '학교폭력 가해자가 미스트롯 2에 나옵니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

글 작성자는 "20년 동안 잊고 지냈다고 생각했는데 얼굴을 보니 그때의 기억이 스치고 모든 것이 그때로 돌아간 것 같다"라고 말했다.

이어 "인사를 똑바로 안 한다고 때리고, 인사를 너무 90도로 했다고 때리고, 몇 분 내로 오라고 했는데 그 시간에 못 맞췄다고 때리고, 이유 없이 맞은 날도 수두룩했다"라며 "처음엔 주로 얼굴만 때리다 귀가 형체를 알아볼 수 없게 붓고 멍이 들자 어느 날부터는 얼굴 때리면 티가 난다고 몸을 때리기 시작했다"라고 고백했다.

그러면서 "얼굴에 멍이 자주 들어 학교에서도 가해자의 폭행이 알려지자 가해자 무리가 교실로 찾아와 진통제를 던지며 악을 질렀다"라며 "그 이후로는 맞아도 학교에 말릴 수 없었다"라고 했다.

글 작성자는 "폭행 외에도 기념일이라며 자신이 필요한 고가의 선물을 요구하기도 하고, 당시 폐허로 있던 한 장소로 불러 때리고 고문하기도 했다"라며 "미끄럼틀 위에서 장기자랑을 시켜 탈락하면 회초리로 때리고 통마늘을 억지로 먹이고 쉬는 시간마다 자신들이 먹고 싶은 거를 적어서 던지고 가며 다음 쉬는 시간까지 사다 놓으라고 했다"라고 분통을 터뜨렸다.

또 "KBS '아침마당'에 나와서 중학생 때부터 아르바이트를 했다고 하는데, 돈을 뺏어간 것을 아르바이트라고 하느냐"며 "돈이며 옷이며 가방이며 신발이며 안 뺏어간 게 없는데 저렇게 버젓이 방송에 나온다는 게 너무 뻔뻔하다"라고 말했다.

글 작성자는 "저의 학창 생활은 지옥 같고 하루하루 눈뜨기 싫었다. 학교 가기가 무서웠다"라며 "20년 전의 일이 여전히 트라우마로 남아 있는데, 가해자는 아무렇지 않게 TV에 나오고 그 안에서 열심히 사는 사람으로 비치고 있다는 사실이 참 속상하다"라고 글을 마쳤다.

글이 온라인에서 확산되자, 누리꾼들 사이에서는 글 작성자가 지목한 가해자가 현재 TV조선 '미스트롯 2'에 출연 중인 가수 진달래가 아니냐는 추측이 이어졌다.

글 작성자가 2003년 강원도 정선군 소재의 고한 여자중학교 졸업사진을 올리고, 가해자로 지목된 가수가 KBS' 아침마당'에 출연한 것을 언급했는데, 정선 출신에 아침마당 출연 이력이 있는 진달래가 아니냐는 것이다.

이에 몇몇 누리꾼들은 진달래의 SNS에 해명을 요구하고 나섰다. 진달래는 "해당 글을 작성한 사람이 누구인지 찾고 있다"라며 "오래된 일이라 기억이 잘 나지 않는다고 하는데 만약 잘못한 것이 있다면 사과하고 푸는 것이 맞다. 우선 상황을 파악하고 있다"라는 입장을 밝혔다.

