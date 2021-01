[포토] 검체 채취하는 의료진

국내 코로나19 신규 확진자수가 닷새 만에 300명 대로 내려간 31일 서울역 임시 선별검사소에서 의료진이 검체 채취를 하고 있다. 이날 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 신규 확진자는 355명으로 집계됐다. 국내 발생 확진자는 325명, 해외 유입 확진자는 30명이며 총 누적 확진자는 7만8205명이다./김현민 기자 kimhyun81@

