‘네이버·카카오T’로도 KTX승차권 바로예약

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 네이버와 카카오T로도 KTX 승차권 바로예약이 가능해진다.

한국철도는 그간 모바일 앱 ‘코레일톡’으로 제공해 온 승차권 예약서비스를 내달 1일 오전 10시부터 ‘네이버’와 ‘네이버 지도’, ‘카카오T' 앱으로도 가능하게 관련 서비스를 확대 시행한다고 31일 밝혔다.

이때 네이버, 카카오T 회원은 철도회원이 아니거나 코레일톡을 사용하지 않더라도 열차 승차권을 예매할 수 있다.

이 서비스는 네이버, 카카오T 대다수 사용자가 상시 로그인 상태로 해당 서비스를 이용하는 점을 고려할 때 철도 비회원도 별도의 가입절차와 앱 설치 없이도 간편하게 온라인 승차권을 발권할 수 있다는 점에서 편의성 향상을 기대하게 된다.

네이버 철도승차권 예약 서비스는 ‘네이버’와 ‘네이버지도’ 앱에서 제공된다. 네이버 앱 검색 창에 ‘KTX’나 ‘기차표예매’ 등 열차 승차권 관련 키워드를 입력해 승차권 예약 화면으로 이동, 출발·도착역을 설정한 후 열차 시간표를 조회해 좌석을 선택·결제하는 수순으로 발권한 승차권은 네이버 앱의 ‘내 예약’ 메뉴에서 확인할 수 있다.

또 ‘네이버 지도’ 앱에선 신설된 ‘기차 조회·예매’ 메뉴에서 전체메뉴(?)를 클릭한 후 기차 조회·예매를 선택해 승차권예약 화면으로 접속할 수 있다.

카카오의 철도승차권 예약 서비스는 ‘카카오T’ 앱을 통해 제공된다. 해당 서비스는 카카오T 앱에 신설된 ‘기차’ 메뉴에 접속해 승차권을 예약하는 방식으로 이용할 수 있다.

네이버와 카카오T 등을 통한 열차 승차권 예매 서비스는 철도 비회원이 기존에 사용하는 익숙한 온라인 플랫폼에서 승차권을 구입할 수 있도록 비대면 승차권 예약시스템을 확대한다는 취지로 도입된다.

한국철도 손병석 사장은 “네이버, 카카오 등 국민 다수가 이용하는 플랫폼과 협업을 강화해 철도 이용객의 편의를 높이고 비대면 온라인 서비스를 지속적으로 확대하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

